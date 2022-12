Weihnachten in Neuss Weihnachtsmessen oft nur mit Platzreservierung

An Weihnachten darf in vielen Haushalten besonders eines nicht fehlen: der Gottesdienst an Heiligabend. Ob Familiengottesdienst, Christvesper oder Christmette – zu kaum einem anderen Fest sind die Kirchen so voll wie an Weihnachten. Daher belegen viele Familien bereits einige Stunden vor Gottesdienst-Beginn einen geeigneten Sitzplatz. Damit der Trubel in diesem Jahr reduziert wird, bestehen einige Seelsorgebezirke auf eine Platzreservierung. Andere halten eine Anmeldung wiederum nicht für nötig.