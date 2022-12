Langenfeld Grundsteuer: Endspurt für Abgabe

Bisher sind landesweit bereits rund 2,85 Millionen Feststellungserklärungen bei den Finanzämtern in NRW eingegangen. „In Hilden wurden bisher 35.000 Erklärungen abgegeben, rund 48 Prozent.“, erklärt Jürgen West, Leiter des Finanzamts Hilden, das unter anderem auch für Haan zuständig ist. „Wir appellieren an alle Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihre Feststellungserklärung noch nicht abgegeben haben, dies jetzt zu tun. Die Abgabefrist endet am 31. Januar 2023.“