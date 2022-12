Aufforstung in Neuss Baumbestand in Neuss erstmals wieder gewachsen

Dieser Erfolg ist an der Politik offenbar vorbeigegangen, denn Ingeborg Arndt (Fraktion jetzt) forderte zusätzliche Anstrengungen und Sondermittel, um ein 2019 beschlossenes Aufforstungsprogramm bis 2030 fortsetzen zu können. Bis 2027 war es schon beschlossen und in die Finanzplanung der Stadt eingepreist worden, nun sollte die Verlängerung festgezurrt werden. Zukunftsmusik, für die es im Ausschuss viel Sympathie und am Ende die Zusage von Bürgermeister Reiner Breuer gab, das so in der Finanzplanung vermerken zu wollen. So steht es nun auch im Sitzungsprotokoll. Das ist fast so gut wie ein Beschluss.