Arbeiten in Neuss : Bahnübergang im Barbaraviertel weiter gesperrt

Arbeiten in Neuss

Nordstadt Die Durchfahrt von der Büdericher zur Xantener Straße bleibt voraussichtlich noch bis zum Monatsende gesperrt.

Das bestätigte eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage. Die Bahn hatte die Schließung der beiden Unterführungen im November veranlasst und ein Ende der Bauarbeiten für Mitte Januar in Aussicht gestellt – nun also die neuerliche Verlängerung.

Als Grund für die Sperrung nennt die Bahn die Erneuerung der Sicherungsanlagen an diesem Bahnübergang. Die Ausführung der Arbeiten erfolgte aufgrund der verkehrlichen Bedingungen und Anforderungen meistens in den Abend- und Nachtstunden. Von daher machte es sicherlich den Anschein, so die Bahn, dass sich phasenweise auf der Baustelle im Barbaraviertel wenig bis gar nichts tut. Aus Sicherheitsgründen ist der Bahnübergang während der Bauzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt. Diese Sperrung schließt Radfahrer und Fußgänger ein. Aufgrund noch ausstehender Genehmigungen bleibt der Bahnübergang leider noch voraussichtlich bis Ende März geschlossen.