Wegen Rhein-Brückenbau : A1 muss nächste Woche gesperrt werden

Leverkusen In der Nacht zum Freitag, 9. August, wird der Verkehr umgeleitet. Stahlträger wird über die Autobahn gehoben. Er ist für den Bau der neuen A1-Rheinbrücke gedacht.

Baustellengucker werden vermutlich ungeduldig darauf warten, dass endlich etwas zu sehen ist von der neuen A1-Rheinbrücke. Deren Bau ohnehin schon unter deutlichen Verzögerungen leidet. Doch zunächst gibt es Umwege für Autofahrer. In der kommenden Woche muss Straßen NRW die A1 am Kreuz Leverkusen-West sperren. Dann „wird ein Stahlträger-Bauelement mehrere Meter über dem Boden über die A1 geschoben, das geht nur bei gesperrter Autobahn“, sagt Stoppacher. Die Sperrung ist für die Nacht auf Freitag, 9. August, geplant. Das Ganze gehört zum Neubau des zum Großteil bereits abgerissenen Spaghetti-Knotens im Kreuz West, der die Fahrverbindungen zwischen A1, A59 und Rheinallee herstellt. Auch später könnte für weitere Bauteile noch einmal die A1 gesperrt werden. Andere Bereiche des neuen Spaghetti-Knotens sind ohne Sperrung der Bahn möglich, versichert Stoppacher. Er soll zum größten Teil voraussichtlich Mitte 2020 fertig sein.

Rechtsrheinisch sind diese Sondierungsarbeiten bereits erledigt, auf der Leverkusener Seite habe unabhängig vom Pegelstand des Rheins gearbeitet werden können, sagt Stoppacher. Auf dieser Seite des Flusses laufen bereits die Bohrarbeiten für gut 20 Meter tiefe Löcher, in die die Hauptpfeiler der Brücke eingelassen werden. Sie kommen exakt auf gleicher Höhe der jetzigen Pfeiler neben der derzeitigen Brücke in den Boden. Das müsse wegen der Schifffahrtswege so sein, erläutert Stoppacher. Sobald die Kampfmittelräumer linksrheinisch fertig sind, sollen auch dort die Bohrungen für die Pfeiler laufen. Ab dem kommenden Herbst, stellt Stoppacher in Aussicht, werden Baustellenschauer schon etwas mehr von der neuen Brücke sehen können.