Kultur in Neuss : Premiere im Rheinischen Landestheater ist abgesagt

Die Premiere von „Schade, dass sie ein Hure war“ nach John Ford hätte Samstagabend im RLT sein sollen. Hätte. Denn erst am frühen Donnerstagabend ließ das RLT verlauten, dass die Premiere nicht stattfinden wird. Der Grund, so hieß es in einem Schreiben, sind künstlerische Differenzen zwischen der Regisseurin Kathrin Mädler und Intendantin Caroline Stolz.

Für Mädler, so erklärte sie in einem Vorgespräch, ist nicht die Liebe an sich wichtig, sondern die Art und Weise, wie „unsere Gesellschaft andere verurteilt, um sich selbst nicht in Frage zu stellen“. Es ging ihr weniger um den Inzest und seine Folgen, erklärte sie. „Ich sehe vor allem auch unsere heutige Welt“, sagt die Regisseurin, „eine Welt, die im Gewaltexzess verroht.“ Zudem wollte sie auch zeigen, wie Frauen an einer patriarchalischen Gesellschaft zerbrechen.