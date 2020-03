Elektro-Innung Rhein-Kreis Neuss : Junge Elektroniker in der Skihalle losgesprochen

Rhein-Kreis 41 Elektroniker haben bei der Lossprechung der Elektro-Innung Rhein-Kreis Neuss den erfolgreichen Abschluss ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung gefeiert. Obermeister Ernst Veiser von der Elektro-Innung Rhein-Kreis Neuss sprach sie in der Neusser Skihalle feierlich los und erhob sie offiziell in den Gesellenstand.

Der Obermeister machte in seiner Rede deutlich, wie wichtig gerade in diesem innovativen Beruf beständiges Lernen ist. „Gehen Sie weiter den Weg der Fort- und Weiterbildung. Sei es die betriebliche Weiterbildung, ein Studium oder sogar der Meisterbrief“, forderte er auf, bevor die Zeugnisse und die Gesellenbriefe überreicht wurden. Anspruchsvoll sei der Beruf des Elektronikers für Energie- und Gebäudetechnik ohnehin, daher würden die Fachleute oftmals auch „die Diplom-Ingenieure vom Bau“ genannt, weil sie einen der vielseitigsten und komplexesten Berufe sowohl bei Neubauten als auch bei Altbauten ausüben. Als Jahrgangsbester hatte Marcel Eichholz aus Erftstadt vom Dormagener Betrieb Dirk Hentges die Prüfung abgelegt. Unter den 40 jungen Männern fiel Alisa Rudolph von der Firma Jürgen Rudolph aus Grevenbroich auf. Als einzige Frau hatte sie sich in die Ausbildung voller modernster Technik gewagt.

Etliche der neuen Gesellen nutzen schon die ersten Weiterbildungsmöglichkeiten, die ihnen der Gesellenbrief ermöglicht. Benedikt Kaiser, der bei Elektro Prechters in Neuss die Ausbildung machte, hat bereits seinen Meister in Vollzeit angefangen. Den Bauleiter strebt Philip Sauer an, der bei Ibrahim Üresin in Grevenbroich lernte. „Gerade die sich immer weiter entwickelnde und damit verändernde Technik ist das Reizvolle an diesem Beruf“, erklärt Lars Laubach, der beim Meerbuscher Elektrobetrieb Bömelburg seine Lehre absolviert hat.