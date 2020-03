Angebot in Neuss : Stadt bekommt weitere Lotsenpunkte für Senioren

Angebot in Neuss

Neuss Der Sozialausschuss hat grünes Licht für zwei neue Standorte gegeben – in Reuschenberg und auf der Furth.

Das Ziel ist fast erreicht! Insgesamt zehn sogenannte Lotsenpunkte – dabei handelt es sich um Anlaufstellen für ältere Menschen – sollen insgesamt im Neusser Stadtgebiet errichtet werden. Sieben gibt es bereits, nun kommen weitere zwei hinzu. Denn vom Sozialausschuss gab es in der jüngsten Sitzung grünes Licht für ein neues Standort-Duo.

Dabei handelt es sich zum einen um den Hauptsitz des DRK-Kreisverbandes an der Veilchenstraße in Reuschenberg. Vor allem die gut erreichbare Lage wird von der Stadt als Pluspunkt bezeichnet. Ein weiterer positiver Faktor: An dem Standort finden Angebote der Familienbildung des Roten Kreuzes auch explizit für ältere Menschen statt – zum Beispiel „Fitnessgymnastik 60 plus“ und „Tanz dich fit ab 50!“. Die Kooperation ermögliche „viele positive Synergie-Effekte“.