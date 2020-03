Sporthafen Neuss : Streit um Liegegebühr für DRK-Rettungsboot

Neuss Der Marine-Regatta-Verein sitzt auf einer offenen Rechnung in Höhe von 490 Euro, die er der DRK-Wasserwacht für die Liegegebühr eines ihrer Rettungsboote ausgestellt hat. Ob sie je beglichen wird, ist offen und soll sogar die jetzt tagende Arbeitsgemeinschaft Wassersport treibender Vereine beschäftigen.

Mit der neuen Sportförderrichtlinie wurde auch über die Liegegebühr im Sporthafen entschieden. Wer nicht Mitglied in einem Neusser Wassersportverein ist, zahlt an die Stadt ein Übernachtungsgeld in Höhe von 2,56 Euro beziehungsweise ein monatliches Hafengeld von 21 Cent pro Quadratmeter. Die Vereine selbst wiederum zahlen überdies an die Stadt eine Steggebühr für ihre Anlagen, die sie selbst bewirtschaften. Ein gewisser Anteil Wasserrettungsfahrzeuge liegt dort frei.