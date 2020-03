Coronavirus im Rhein-Kreis Neuss : Eine bestätigte Infektion und 58 Verdachtsfälle

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis gibt es bislang nur eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. 58 Personen stehen unter Quarantäne. Zwei Kitas in Neuss wurden vorübergehend geschlossen.

Im Rhein-Kreis Neuss gibt es bislang nur eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. 58 Personen wurden im Kreisgebiet aufgrund eines Kontaktes mit einem mit dem Virus infizierten Patienten durch die Städte auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes in Quarantäne gesetzt. Das teilt der Rhein-Kreis mit. Davon wohnen je 17 Personen in Neuss und Grevenbroich, neun in Meerbusch, sieben in Kaarst, drei in Dormagen, je zwei in Jüchen und Korschenbroich und eine in Rommerskirchen.