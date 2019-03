Landesgartenschau-Bewerbung in Neuss : Studenten starten Projekt mit Ortstermin im „grünen Neuss“

Neuss Die Aufenthaltsqualität in der Stadt muss sich verbessern. Diese These vertreten Mädchen und Jungen der Gesamtschule Nordstadt, die aufgefordert waren, einen Blick auf ihre Stadt zu werfen und dabei, ihre Wünsche für ein „grünes Neuss“ zu formulieren.

Drei Tage verbrachten 22 Viertsemester der Hochschule in Neuss. Die Exkursion bildet den Auftakt zu einer dreimonatigen Projektarbeit, die zugleich auch ein studentischer Wettbewerb ist. Führungen durch die Stadt und Gespräche mit Vertretern der Verwaltung gehörten zum Programm. Die Leitung des Projektes hat Gerd Helget, Professor für Baubetrieb, Garten- und Landschaftsbau an der Hochschule im Rheingau. Als „anstregend“ und „bombastisch“ bezeichnete Helget die Tage in Neuss, bei denen die Studenten die Stadt kennen gelernt hätten und schon „fleißig diskutiert und gezeichnet haben“. Im Kern sollen die Ideen und Gedanken der Studenten Anregungen für eine grüne Stadterneuerung geben. Wenn alles im Sinne der Initiatoren läuft, könnte am Ende eine Bewerbung der Stadt zur Austragung der Landesgartenschau 2026 stehen. Auch für Helget ist eine Gartenschau ein „großartiges Vehikel“, um Stadtentwickelung voranzutreiben.