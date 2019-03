Familien in Neuss genervt: Die Baustellen der Glasfaser

Neuss Straßen und Bürgersteige müssen ausgebessert werden. Kunden warten auf Kabel.

Zu denen gehört auch Dieter Heinemann. Der Grefrather hatte sich im April 2018 an die Deutsche Glasfaser gewandt, die Rückmeldung des Unternehmens erfolgte prompt. Man werde sich melden, hieß es. Das ist bis jetzt nicht geschehen, und Familie Heinemann ziemlich genervt. Ähnlich geht es auch Norbert Diekneite aus Uedesheim, der sich noch nicht einmal als Nachzügler in Sachen Glasfaseranschluss sieht. Denn laut seinen Angaben wurde mit dem Versprechen geworben, dass sein Haus noch im aktuellen Ausbau dabei sei. War es aber nicht. Wie Dieter Heinemann wartet auch Norbert Diekneite auf einen Termin zur Hausbegehung.

Viel Hoffnung, dass das nun zügig vonstatten geht, kann das Unternehmen nicht machen. Denn, so erklärte ein Sprecher, erst einmal müssten die von Glasfaser bereits erledigten Arbeiten abgenommen werden, bevor nachträgliche Aufträge bearbeitet werden können. Das aber kann dauern, denn aktuell steht die Deutsche Glasfaser in Verhandlungen mit der Stadt Neuss. Der Grund: Anwohner in Neusser Ortsteilen beklagen den Zustand vieler Straße und Bürgersteige, die von Subunternehmen nach den Erdarbeiten und der Verlegung der Glasfaserkabel nicht wieder so hergestellt wurden wie vor den Einsätzen.