Lyriker in seiner Heimatstadt : Norbert Hummelt erzählt von Erinnerungen an Neuss

Heute lebt Norbert Hummelt mit seiner Familie in Berlin, geboren und aufgewachsen ist er aber in Neuss. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Zum Tag der Poesie hatte die Stadtbibliothek sich mit anderen Neusser Kultureinrichtungen zusammengeschlossen.

Schon lange wohnt der Lyriker und Übersetzer Norbert Hummelt nicht mehr in seiner Geburtsstadt Neuss. Wenn er gelegentlich, aber selten, hierher zurückkommt, dann um auf dem Hauptfriedhof das Grab seiner Eltern zu besuchen.

Das tat er auch dieses Mal, aber der eigentliche Anlass des Besuchs war ein anderer. Der in Berlin lebende Lyriker hatte im vergangenen Jahr den renommierten Hölty-Preis der Stadt Hannover gewonnen. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Auch das war ein Grund für die Stadtbibliothek, gemeinsam mit anderen Kultureinrichtungen der Stadt ein Literarisches Programm auf die Beine zu stellen.

Den Rahmen dafür aber bildeten der „Tag der Poesie“ und die „Nacht der Bibliotheken“, an der in ganz NRW insgesamt rund 200 Einrichtungen teilnahmen.

In der Bibliothek las Hummelt aus seinen Büchern „Fegefeuer“ und „Atlas der Erinnerung“. Bereits am Vormittag war er im Off-Theater NRW mit dem Programm „Vom Gedicht zur Szene“ aufgetreten. „Neuss bedeutet mir viel“, bekannte der schon seit vielen Jahren in der Bundeshauptstadt lebende Autor. Und dann sagte er ein Wort, das beim Publikum Heiterkeit auslöste: „Ölmühlengeruch. Wenn man das googelt, erscheint sofort die Stadt Neuss.“

Das zweite Kapitel in Hummelts Lyrikband „Fegefeuer“ entstand durch Recherche in Neusser Archiven. Es geht dabei um die Bombardierung der Stadt im Krieg und schreckliche, teilweise aber auch skurrile Erlebnisse. So konnte man etwa das auf den Feldern vernichtete Obst und Gemüse beim „Amt für Kriegsschäden“ melden, was allerdings einem hoffnungslosen Unterfangen gleichkam.

Auch in „Atlas der Erinnerung“ spielt Hummelts Heimatstadt, vor allem aber die Region am linken Niederrhein, eine wichtige Rolle. „Stammgegend“ nennt er das. Bei den Zuhörern gab es positive Reaktionen und viele Fragen. Ob er bei seinem Besuch in Neuss „nach Hause“ käme oder von seinem Berliner Zuhause „wegfahre“, wollte man zum Beispiel wissen. Doch der bestens gestimmte Dichter ließ die Antwort offen.

Auch die Alte Post, das Clemens-Sels-Museum und das RLT hatten sich mit schönen Programmpunkten an diesem Tag der Poesie beteiligt. Etwa mit einer Lesung von Hans Ennen-Köffers und Birgit Wilms samt polnischem Eintopf (Alte Post), Poesie aus Paris bei Kaffee und französischem Gebäck (Clemens-Sels-Museum) und einem „lyrischen Streifzug“ über sieben Kontinente mit Musik im Theatercafé Diva (RLT).