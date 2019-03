Breitbandausbau in Neuss: Ehepaar soll 9340 Euro für Glasfaser-Anschluss zahlen

Neuss Der Netzausbau der Deutschen Glasfaser läuft weiter nicht rund. In Neuss-Hoisten hat ein Ehepaar nun eine saftige Rechnung erhalten. Sie sollen fast 10.000 Euro zahlen, weil ein Anschluss vergessen wurde.

Als das Schreiben des Unternehmens „Deutsche Glasfaser“ eintrifft, währt die Hoffnung, dass endlich Tempo in Sachen Glasfaser-Anschluss aufkommt, bei Dirk und Sandra Halffter nur kurz. Als sie das Schriftstück lesen, trauen sie ihren Augen kaum: Das Ehepaar soll einen Baukostenzuschuss in Höhe von 9340,91 Euro zahlen, dann könne der bestellte Anschluss gelegt werden. Bis 21. März 2019 sollen Dirk und Sandra Halffter eine schriftliche Bestätigung zurücksenden. „Das werden wir natürlich nicht machen“, sagt Dirk Halffter.

Das Ehepaar hat 2017 an der Schluchenhausstraße in Neuss-Hoisten ein Zweifamilienhaus gebaut. Dafür wurden Dirk und Sandra Halffter zwei Glasfaseranschlüsse angeboten. Die Vertragsdetails haben die beiden schriftlich bestätigt. Es folgte die Auftragsbestätigung des Unternehmens. In den Vertragsdetails werden zwar je Hausanschluss Baukosten von 750 Euro aufgeführt, aber mit einer entsprechenden Gutschrift verrechnet. Unterm Strich wären die Anschlüsse damit kostenfrei. Allerdings wurde dann nur einer der beiden Anschlüsse in die Straße gelegt, aber noch nicht bis ins Haus. Der zweite fehlt ganz. „Es ist unglaublich, dass wir jetzt auf einmal 9340,91 Euro dafür zahlen sollen“, betont Dirk Halffter.