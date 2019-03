Polizei sucht Zeugen : Einbrecher erbeuten Schmuck in Rosellen

(Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Rosellen Unbekannte sind am Samstag in ein Mehrfamilienhaus an der August-Macke-Straße eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 16.30 und 22.30 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Einbrecher verschaffen sich durch gewaltsames Aufhebeln der Eingangstür Zutritt zu den Wohnräumen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Täter die Zimmer. Ersten Informationen zufolge entwendeten die Einbrecher Schmuck.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02131 3000 zu melden.

(NGZ)