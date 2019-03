Ausbildung in Neuss: Marienhaus ebnet Weg zum Erzieher-Beruf

Neuss In vielen Kindertagesstätten herrscht Personalnot. Erzieher werden dringend benötigt. Das Marienhaus ermöglicht die Ausbildung.

Die 21-jährige Julia Desczyk hat nach dem Abitur ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Familienzentrum abgeleistet, bevor sie in die Fachschule eingetreten ist: „Ich finde es spannend, als Lernbegleiterin Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, denn Kinder sind Konstrukteure ihrer eigenen Umwelt.“ Anna-Maria Raschdorf, gerade einmal 19 Jahre alt, wünscht sich zusätzlich zur Fachschulausbildung eine weitere theoretische Vertiefung. Deshalb kombiniert sie die Erzieherausbildung mit einem Studiengang der Kindheitspädagogik, ein Kooperationsmodell zwischen dem Marienhaus und der Katholischen Hochschule Köln.

Die Wege in die Fachschule für Sozialpädagogik sind vielfältig. Sie führen unter anderem über eine Berufsausbildung oder den Hochschulzugang mit einem einschlägigen Praktikum von 900 Stunden. Über diese Einstiegsmöglichkeiten werden die Interessenten im Marienhaus in umfassenden Einzelgesprächen beraten. Neben der vollzeitschulischen Ausbildung bietet die Einrichtung an der Kapitelstraße seit dem Schuljahr 2018/2019 die „praxisintegrierte Form“ an: Vom ersten Tag an arbeiten die Studierenden zu gleichen Anteilen in der Praxis und Schule. Anders als bei der Vollzeitform, die im dritten Jahr („Anerkennungsjahr“) vergütet wird, wird diese „PIA-Ausbildung“ schon vom ersten Tag an bezahlt. Die Studierenden schließen mit den jeweiligen Trägern einen Ausbildungsvertrag ab. „Die Fachschulausbildung hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert“, sagt Himmels. Die Ausbildung sei im sogenannten Deutschen Qualifikationsrahmen auf Level 6 angesiedelt, was einem Bachelorabschluss entspricht. „Stand bis dahin die Betreuung von Kindern im Mittelpunkt, steht heute die frühkindliche Bildung im Fokus.“