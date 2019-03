Luftqualität in Neuss: IHK sieht Diesel-Fahrverbote in Neuss vom Tisch

Rhein-Kreis Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein hat sich zum Beschluss des Bundestags zur Verhältnismäßigkeit von Dieselfahrverboten geäußert. IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz ist überzeugt, dass das Gesetzespaket für mehr Klarheit in der Debatte sorgen werde.

„Mögliche Fahrverbote in Neuss und Mönchengladbach sind damit vom Tisch“, betont Steinmetz. Der Bundesrat hatte am Freitag das erst am Vortag vom Bundestag beschlossene Gesetzespaket passieren lassen. Generell sollen Fahrverbote in der Regel künftig erst ab einer Belastung von 50 Mikrogramm Stickoxid (NO2) pro Kubikmeter Luft als verhältnismäßig gelten, weil der unverändert geltende Grenzwert von 40 Mikrogramm auch ohne Fahrverbot erreicht werden könne. Sie sollen in weniger belasteten Städten künftig vermieden werden.