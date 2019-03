Gesundheitszentrum mit zwei Standorten: TG-Zentrum Südpark entsteht ohne Dreifachturnhalle

Neuss Der Sportverein, die Stadt und die Bäder-Gesellschaft teilen das Großprojekt auf und planen mit zwei Standorten weiter. Die Dreifachturnhalle haben Stadt und TG aus den Plänen gestrichen.

Aus dem Wirtschaftsplan des Gebäudemanagements holt sich die Stadt 200.000 Euro zurück, die für die Planung des TG-Sportzentrums am Südpark vorgesehen waren. Dieses Geld wird aber jetzt für eine Machbarkeitsstudie zur Erweiterung und Modernisierung des bisherigen Vereinszentrums an der Schorlemer Straße benötigt. Der Finanzausschuss muss dieser Umschichtung zurück in den Sportetat am heutigen Dienstag zustimmen.