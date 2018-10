Neuss: Südpark wird Schritt für Schritt umgestaltet

Freizeitgelände in Neuss : Entwicklung im Südpark stockt

Bürgermeister Reiner Breuer testete das neue Karussell mit den jungen Besucherinnen Ilona (l.) und Ksenia. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Viele Projekte sollen zur Zukunft des Neusser Parks beitragen. Über das geplante Sportzentrum wird jedoch weiterhin heiß diskutiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Viktor Marinov

Die Stadt hat große Pläne für ihren Südpark. Das Südbad wird bereits umfangreich saniert, auch eine mögliche Erweiterung des Bads zum Reuschenberger See wird geprüft. Zum Südpark der Zukunft soll auch ein Gesundheits- und Sportzentrum gehören, wovon die Turngemeinschaft (TG) Neuss und weitere Vereine profitieren sollen. Über die Kosten müssen sich Vereine und Politik allerdings noch einig werden. Ein erster kleiner Schritt zur Aufwertung des Parks bestritt die Stadt am Mittwoch mit der abgeschlossenen Erneuerung des Kinderspielplatzes.

„Spielplätze stehen oft nicht so stark im Fokus der Öffentlichkeit, sie gehören aber zu unserem Kerngeschäft“, sagte Bürgermeister Reiner Breuer. Über 30.000 Euro haben die drei neu angeschafften Geräte gekostet, insgesamt wurden in den letzten Jahren etwa 50.000 Euro in die Umgestaltung des Spielplatzes und des umliegende Geländes investiert. Dafür wurden unter anderem auch die alten Holzsitzbänke durch Steinklötze zum Sitzen ersetzt. Grund für den Materialwechsel war Vandalismus im Park.

Info Diese Projekte prägen den Südpark der Zukunft Südbad Eine umfangreiche Sanierung und Umgestaltung findet schon statt. Zur Saison 2019 soll das neue Südbad fertig sein. Sportzentrum Ist noch in der Planung, Vereine und Verwaltung diskutieren über den Bau. Badesee Eine Erweiterung des Südbades in Richtung Reuschenberger See wird geprüft.

„Wir versuchen am Gelände möglichst wenig Holz zu nutzen“, so Uwe Talke, Leiter des Sportamts. „Wir haben hier niemanden, der den Bereich kontrolliert, deswegen gestalten wir das Gelände so sicher und resistent wie es geht“, sagte Talke. Auch bei den neuen Spielgeräten seien diese Kriterien wichtig gewesen. Toben für die Kinder, Grill- und mehrere Sportplätze für die Erwachsenen – der Bereich hat einiges zu bieten. Talke nennt ihn deswegen ein „Mehrgenerationsgelände“. Eine Anbindung zum geplanten Sportzentrum wünscht er sich ausdrücklich.

Wann das lang ersehnte TG-Zentrum im Südpark endlich steht, ist allerdings unklar. Spricht man mit Breuer, scheint auch unklar zu sein, ob das Zentrum jemals im Park gebaut wird. Zur Erinnerung: Im April dieses Jahres hatten sich die Stadtverordneten nach einer langen Debatte mit einer knappen schwarz-grün geführten Mehrheit von 36 zu 31 Stimmen für den Standort Südpark entschieden. Breuer hatte für den Rennbahnpark als Alternative geworben. Jetzt stellt er das Projekt finanziell in Frage. „Ich bin davon überzeugt, dass die TG ihre Pläne überdenken muss“, sagte Breuer. Der Bürgermeister sprach von Investitionskosten in Höhe von 20 Millionen Euro, dazu würden eine Million laufende Betriebskosten im Jahr kommen. Für die Stadt Neuss mit ihrem jetzigen Defizit von rund 15 Millionen Euro seien das hohe Kosten. „Es bedarf einer umfassenden Planung, ob man die Pläne der TG umsetzen kann und will“, so Breuer.

Über diese Aussagen wundert sich Jörg Geerlings, stellvertretender Vorsitzender der TG, der auch für die CDU im Landtag sitzt. „Die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, deswegen kann man auch noch nicht über genaue Kosten sprechen. Diese hängen davon ab, was genau gebaut wird“, so Geerlings. Die Stadt könne auch nicht die ganze Planung den Ehrenamtlern überlassen, sondern solle selbst Vorschläge machen. Aus der Sicht von Geerlings liegt der Ball bei der Verwaltung. „Bei der TG sind alle willens, Gas zu geben“, sagt er.