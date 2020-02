Verkehr in Neuss : Geänderte Busfahrtzeiten während der Karnevalstage

Neuss Wer in Neuss während der Karnevalstage mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, sollte auf zum Teil geänderte Fahrtzeiten der Stadtwerkebusse achten.

Während des Karnevalsumzugs am Kappessonntag, 23. Februar, in der Innenstadt werden die Busse zwischen Hauptbahnhof und Stadthalle beziehungsweise Friedrich-Ebert-Platz ganz oder zumindest teilweise umgeleitet. Die Umleitungsstrecke verläuft in beiden Richtungen ab Stadthalle über Europadamm, Batteriestraße, Rheintorstraße, Düsseldorfer Straße und Hauptbahnhof. Sie muss eingerichtet werden, da die Aufstellung für den Kappessonntagszug wieder auf der Oberstraße zwischen Stadthalle und Kreishaus erfolgt. Die Stadtwerkebusse fahren daher bereits ab 11 Uhr nicht mehr über die Oberstraße in die Innenstadt. Die Umleitung endet gegen 17.30 Uhr.

In der Nacht von Altweiberdonnerstag, 20. Februar, auf Freitag, 21. Februar, fahren die Nachtexpress-Linien der Stadtwerke. Ab der Haltestelle Zolltor starten die Linien NE1 bis NE6 um 1.10 Uhr, 2.10 Uhr und 3.10 Uhr in alle Richtungen stadtauswärts. An Rosenmontag, 24. Februar, und Veilchendienstag, 25. Februar, fahren die Busse nach dem regulären Fahrplan. Aufgrund der schulfreien Brückentage entfallen die Einsatzwagenfahrten für Schüler. Zudem werden wegen des Karnevalszugs in Grefrath am Sonntag, 12.30 bis 16 Uhr, und in Holzheim am Montag, 9 bis 15 Uhr, in beiden Stadtteilen Umleitungsstrecken eingerichtet. Möglicherweise kommt es zu Verspätungen im ÖPNV. Weitere Informationen zu Fahrplanänderungen gibt es unter www.stadtwerke-neuss.de.