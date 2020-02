Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Feuer in Neuss : Polizei geht von Brandstiftung in der Schraubenfabrik aus

Die Feuerwehr musste am Sonntagabend ein Feuer im leerstehenden Verwaltungsgebäude der ehemaligen Schraubenfabrik Bauer & Schaurte löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Foto: Emergency-Report.de - Bothe

Nordstadt Die Polizei geht nach einem Feuer am Sonntagabend nicht von einer Selbstentzündung aus. Der Investor Bema kündigt den Beginn der Abbrucharbeiten an den verbliebenen Fabrikgebäuden innerhalb der nächsten Wochen an.