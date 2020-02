Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss : DAGN nimmt an Vortrag zu Erinnerungskultur teil

Neuss Die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft Neuss (DAGN) setzt ihr Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges fort. Nachdem eine Abordnung der DAGN im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinschaft Gladbach-Neuss den Hürtgenwald – dort fand 1944 die sogenannte Allerseelenschlacht statt – besucht hat, gibt es nun eine Folgeveranstaltung.

Im Haus des Kirchenkreises, Hauptstraße 200 in Mönchengladbach-Rheydt, referiert am Montag, 2. März, der Historiker Frank Möller zum Thema „Herausforderungen einer zeitgemäßen Erinnerungskultur am Beispiel der Kämpfe im Hürtgenwald“. Die Vortragsveranstaltung findet von 19.30 bis 21.45 Uhr statt. Eine Anmeldung unter 02166 615932 oder per E-Mail an andrea.guettler@ekir.de ist erforderlich. DAGN-Mitglied Werner Ulrich ist Mitorganisator.