Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : Deutsch-niederländische Annäherung

Rhein-Kreis Die Mitglieder des Interreg-Ausschusses der Euregio Rhein-Maas-Nord, zu der auch der Rhein-Kreis Neuss gehört, haben bei ihrem ersten Treffen 2020 acht grenzüberschreitende Projekte für „People-To-People“ genehmigt. Es profitieren Wirtschaft und Kultur.

Durch das Rahmenprojekt können Initiativen aus allen Themenbereichen auf eine unkomplizierte und schnelle Art gefördert werden. Die Projekte sollen Menschen aus Deutschland und den Niederlanden durch verschiedene Aktivitäten einander näher bringen. Die Euregio ist auch verantwortlich für den GrenzInfoPunkt für Menschen, die jenseits der Grenze arbeiten möchten, sowie für das Projekt Euregio-Xperience bei dem Praktika, Sprachkurse und Bewerbungstrainings für Berufsschüler angeboten werden. Der Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord hat das Ziel, die deutsch-niederländische Zusammenarbeit in der Grenzregion zu stärken.

Ein Projekt ist die Studie „Mind the Digital Gap“, die den Grad der Digitalisierung von KMU im deutsch-niederländischen Grenzgebiet in der Region Venlo und im Kreis Viersen erforscht. Das Projekt „VenloFietst“ zwischen Venlo und Straelen fördert nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Radlern in den beiden Ländern, sondern auch die Nutzung grenzüberschreitender Radverkehrsknotenpunkte.