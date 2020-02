Verein „Gewaltfrei lernen“ engagiert sich in Neuss : Mobbing und Gewalt an Grundschule vorbeugen

Neuss Der Verein „Gewaltfrei Lernen“ stärkt, unterstützt von einer Stiftung der Sparda-Bank West, Grundschüler der Kreuzschule.

Körperliche Schikanen, Wutausbrüche und Beleidigungen sind auch den jüngsten Kindern in der Grundschulzeit überall und in allen Schulformen bekannt. Eine positive Lernatmosphäre wird gestört, beeinträchtigt und macht konzentriertes Lernen kaum möglich. Der Verein „Gewaltfrei Lernen“ macht sich in der Region mit vielen Schulteams seit 13 Jahren dafür stark, Schülern Hilfsmittel an die Hand zu geben, um sich gegen verbale aber auch körperliche Gewalt wirksam zu schützen. Die Gründerin von „Gewaltfrei lernen“ und ihr Trainerteam von Sportwissenschaftlern der Sporthochschule Köln helfen Schulen, professionell das schuleigene Sozialkonzept zu erweiter. Ziel: mehr Sozialtrainings und Konfliktübungen im Sport aber auch in anderen Schulfächern.

Die pädagogische Unterstützung der Schulen baut auf Erkenntnissen auf, die in den vergangenen Jahren in bundesweit mehr als 650 Kooperationsschulen gesammelt werden konnten. „Gewaltfrei Lernen“ wurde in vielen Jahren praktischer Tätigkeit an zahlreichen Kölner Schulen entwickelt. „Präventiv Handeln, statt erst zu handeln, wenn es schon weh getan hat“, lautet das Credo von „Gewaltfrei Lernen“. Das Dezernat für Bildung, Jugend und Sport der Stadt Köln sowie zahlreiche Schul- und Jugendämter kooperieren bundesweit mit dem „Gewaltfrei Lernen“-Team. Das Team arbeitet im vierten Jahr mit allen Grundschülern und ihren Klassenlehrern zusammen. Die Kinder erfahren in Ihrem Klassenverband spielerischen „Gewaltfrei Lernen“-Unterricht, der nach Angaben des Vereins bewegungsreich ist, Spaß macht und die Kinder für Alltagsärgereien, die sie in der Grundschule erleben, in ihrer Konfliktfähigkeit bestärkt.