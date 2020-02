In Hoisten, Weckhoven, Speck/Wehl und Helpenstein : Die Stadtwerke Neuss erfassen Gasgeräte

Neuss Die Stadtwerke Neuss erfassen ab März in Hoisten, Weckhoven, Speck/Wehl und Helpenstein alle Geräte, die mit Erdgas betrieben werden. Darunter fallen meist Gasthermen und Gasherde. Grund hierfür ist die Erdgasumstellung, die im kommenden Jahr stattfinden wird.

Das Unternehmen informiert die betroffenen Haushalte derzeit über die Termine per Post. Die Erfassung der Geräte beginnt im März, an einem zweiten Termin werden die Geräte dann angepasst. Meist muss nur die Düse gewechselt oder der Brenner auf das neue Gas eingestellt werden. Für Fragen rund um die Erdgasumstellung bieten die Stadtwerke zwei Informationstermine an: Am Freitag, 14. Februar, und am Samstag, 15. Februar, wird das Energiemobil der Stadtwerke jeweils von 9 bis 18 Uhr in Hoisten, Am Hagelkreuz 3a, stehen.