Start der Jazzsaison in Neuss Wenn Allgäu auf Ukraine trifft - Matria Duo eröffnet „Blue in Green“

Eine neue Saison der Jazzreihe Blue in Green steht bevor – der Organisator Philipp van Endert hat wieder „alte Bekannte“, aber auch neue Koryphäen der Szene eingeladen. Los geht es am Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr, wie gewohnt im Kulturforum Alte Post an der Neustraße in Neuss. Es spielt das Duo Matria, bestehend aus Matthias Schriefl und der Sängerin Tamara Lukasheva. Beide verbinden verschiedene süddeutsche Volksmusikarten – zum Beispiel Jodler, Almlieder und Zwiefache, eine typisch bayerisch-böhmische Musikgattung, die musiziert, getanzt und gesungen wird, – mit ukrainischer Volksmusik. Ein Alphorn wird dann beispielsweise auf den Gesang der ukrainischen Karpaten treffen. Improvisation und Freiheit vermischen sich mit Traditionen aus beiden Ländern. Auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine möchte das Duo seine Musik nicht als Waffe nutzen, sie gerate vielmehr zur Liebeserklärung und zum Zufluchtsort, heißt es.