Vernissage „amschatzhaus“ in Neuss Der Garten in Zeichnungen und Malerei

„Garten“ nennt Blochwitz die Serie an Zeichnungen und Malereien, die für die aktuelle Schau entstanden sind. „Für mich ist mein Garten, in dem ich gerne eingeschlossen bin und den ich in den letzten Jahren auch gerne als mein ,Gehege‘ bezeichnet habe, ein großes Feld mit viel Chaos, vielen Überraschungen und ein paar Geheimnissen“, erklärt die Künstlerin. Ihre Bilderwelten, so beschreibt es die Galeristin, seien immer wieder ungewöhnlich und überraschend. Das liegt zum Einen an ihrem unverwechselbaren Farbeinsatz, zum Anderen geben etwa exzentrische Kopfbedeckungen Rätsel auf und Tiere werden zu fabelhaften Wesen. Die Künstlerin würde „auf leisen Pfoten“ vertraute Zusammenhänge invertieren und Spielraum zur freien Interpretation der Welt und des Lebens zulassen.