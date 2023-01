„Räuber“ mit Wurzeln im Rhein-Kreis Mit neuem Sessionshit in der Lachenden Kölnarena

Wigga Digga! Mit diesen beiden Worten startet die kölsche Kult-Band „Räuber“, die ihre Wurzeln im Rhein-Kreis Neuss hat, mit Vollgas in die kommenden Wochen. „Wigga Digga“ lautet der Titel des aktuellen Sessionshits der Gruppe – und der wird am Wochenende wieder Tausende Jecke zum Mitsingen bringen. Am Freitagabend steigt die erste Auflage der „Lachenden Kölnarena“ in dieser Session. Bei der Premiere in diesem Jahr – die Konzertreihe mit den Top-Stars des Karnevals gibt es 2023 insgesamt 16 Mal in der Domstadt – stehen die „Räuber“ um 21 Uhr auf der Bühne. Mit mächtig Dampf geht es tags darauf um 20 Uhr bei „Die Lachende“ in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf und um 22 Uhr dann wieder in der Kölnarena weiter.