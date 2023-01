Kirche im Rhein-Kreis Neuss Katholiken und Protestanten erwägen ökumenischen Neujahrsempfang

Nur einen Tag, nachdem sich die protestantischen Christen in Neuss zu ihrem Neujahrsempfang getroffen hatten, lud der Katholikenrat im Rhein-Kreis zu seinem gleichen Empfang unter dem Thema „Die Schöpfung bewahren“. Kreisdechant Hans-Günther Korr, seit 2008 leitender Pfarrer im Seelsorgebereich Neuss-Nord, sagte in einem kurzen Grußwort: „Die Ökumene im Rhein-Kreis pulsiert auf sehr hohem Niveau. Warum sollen wir nicht gemeinsam zum Neujahrsempfang einladen?“ Dem stimmte Pfarrer Sebastian Appelfeller spontan zu: „Ein weiterer Ort, an dem wir unsere gemeinsamen Beziehungen feiern können.“ Der Vorsitzende des Verbandes der evangelischen Kirchengemeinden der Stadt Neuss war an der Spitze einer großen Delegation zum Neujahrsempfang des Katholikenrates in das Friedrich-Spee-Kolleg gekommen.