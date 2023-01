Veranlagung und das Inkasso für Abfallgebühren AWL in Neuss verschickt Bescheide über Gebühren

Weiterhin wird in diesem Bescheid für die Abfallgebühren ein neues Buchungszeichen und eine neue Bankverbindung (IBAN) aufgeführt. Diese, so die AWL, gilt es unbedingt bei dem Bezahlen der Gebühren zu beachten. Wenn bereits in der Vergangenheit ein Sepa-Mandat zur Abbuchung erteilt wurde, wird dies automatisch umgestellt, teilt das Unternehmen mit. Auskünfte über Konten und Zahlungen zu den Abfallgebühren werden telefonisch unter 021311244844 erteilt. Auskünfte zur Abfallentsorgung gibt das Kundenzentrum der AWL unter der Rufnummer 02131124480.