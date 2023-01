Schwerpunkt in Düsseldorf Die Polizei jagt eine Katalysatoren-Bande

Am 2. November schlug die Polizei dann das erste Mal zu – in einer Hochhaussiedlung in Hassels. Die Ermittler beobachteten einen der Verdächtigen in einem BMW, der in der Tiefgarage verschwand. Als die Einsatzkräfte die Wohnung identifiziert hatten, in der der Mann sich aufhielt, und die Tür öffneten, floh der Verdächtige über den Balkon. Er kletterte bis in den fünften Stock und über das Flachdach aufs Nachbargebäude. Dort kletterte er wieder über den Balkon in eine Wohnung und wurde schließlich in der dritten Etage festgenommen. Zwei Wochen später folgte die Festnahme von vier Männern in Wohnungen in Düsseldorf und Neuss. Ein Mann wurde an der Grenze zu Rumänien festgenommen, ein weiterer in Madrid. Nur einer der Tatverdächtigen ist weiterhin auf der Flucht.