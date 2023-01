Theater am Schlachthof Neuss Für zwei Stunk-Vorstellungen gibt es noch Karten

In zwei Wochen, am 3. Februar, feiert der Stunk 2023 mit dem Programm „Back to jeck“ in der Wetthalle Premiere. Die Karten für die erste Kabarettshow zur Karnevalszeit nach drei Jahren Ausnahmezustand waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft, deshalb hat das Theater am Schlachthof (TAS) schnell Zusatztermine nachgelegt und für diese gibt es immer noch 222 Restkarten.