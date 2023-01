Nach Hetz-Video in Neuss Strengere Moschee-Kontrollen gefordert

Der Ruf nach Konsequenzen wird lauter. Schon seit Tagen läuft die Debatte um ein in Neuss aufgenommenes Video bundesweit auf Hochtouren. Auf dem am 13. Januar bei Twitter veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie der türkische Abgeordnete Mustafa Açıkgöz in der Yunus-Emre Moschee in Neuss eine Rede hält. Der Abgeordnete der Regierungspartei AKP fordert darin etwa die „Vernichtung“ von Anhängern der kurdischen Arbeiterpartei PKK und der sogenannten Gülen-Organisation. „Mit Allahs Erlaubnis werden wir sie überall auf der Welt aus den Löchern, in die sie sich verkrochen haben, herausziehen und vernichten“, heißt es darin unter anderem.