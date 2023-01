Debatte um Montag-Schließungen Neusser Möbelhäuser halten an ihren Öffnungszeiten fest

Montags geschlossen“ steht neuerdings an den Türen der Möbelhäuser Ehrmann in der Pfalz, in Baden und in Trier. Grund sind die gestiegenen Energiekosten, die in den großen Geschäften mit Tausenden Lämpchen und Lichtern finanziell besonders zu Buche schlagen. „Wir wollen mit dem Schließtag unseren Energieverbrauch um zehn Prozent reduzieren“, hatte Firmenchef Horst Ehrmann zuletzt erklärt. So solle der extreme Anstieg der Energiepreise ausgeglichen werden: „Damit wir unsere Verkaufspreise stabil halten können.“