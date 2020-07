Veranstaltung in Neuss : Neuer Streetfood-Markt in Planung

Burger in allen Variationen stehen beim Rennbahnpark-Sommer auf jeden Fall auf der Speisekarte. Foto: dpa-tmn/Franziska Gabbert

Neuss Vom 14. bis 16. August gibt es in Neuss den „Sommer im Rennbahnpark“. Dabei sollen auch Liebhaber von Live-Musik auf ihre Kosten kommen. Auch dort gelten, zumindest Stand jetzt, die Hygiene-Vorschriften, denn erlassen sind die nur für Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anneli Goebels

Nach Autokino und Autokino-Konzerten und vielen Absagen von Festivals sowie Schützenfesten wird in Neuss nun vom 14. bis 16. August der „Sommer im Rennbahnpark“ gefeiert. Auch dort gelten, zumindest Stand jetzt, die Hygiene-Vorschriften, denn erlassen sind die nur für Veranstaltungen mit bis zu 300 Teilnehmern. Doch Veranstalter Marc Pesch spricht von 2000 Gästen, die sich auf dem 60.000 bis 70.000 Quadratmeter großen Gelände tummeln können. „Damit erfüllen wir die Vorschrift eine Person pro sieben Quadratmeter mehr als genug“, sagt Pesch.

Mit einem speziellen elektronischen System werden die Besucher am Eingang zur „Wies’n“ gezählt. An einem Monitor kann dann jeder sehen, wie viele Menschen bereits auf dem Gelände sind. Maskenpflicht herrscht am Eingang, beim Kauf von Essen und Getränken an den jeweiligen Ständen sowie auf den Toiletten. „Natürlich soll auch der Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Doch dabei appellieren wir an die Eigenverantwortung der Leute“, erklärt Pesch. Grobe Verstöße würden jedoch nicht hingenommen. „Da werden wir schon dazwischen gehen“, sagt der Veranstalter.

20 Streetfood-Anbieter werden vor Ort sein. Im Angebot unter anderem: kanadische Pommes, Burger, Pulled-Pork-Gerichte, Spätzle und Maultaschen und natürlich rheinische Spezialitäten. Für Naschkatzen gibt es Cheesecake, Bubble-Waffen und Churros. Getränke gibt es nur in Flaschen. Auf einer Bühne wird live gespielt und gesungen. Ihren Auftritt zugesagt haben bis jetzt Clara Krum, die Oette-Band sowie „Summer of Love“. Mit einem Flop, so wie beim Rheinischen Spezialitätenmarkt auf dem Wendersplatz vor wenigen Wochen passiert, rechnet Pesch nicht. Denn mit Streetfood-Märkten hat er Erfahrung. Ungefähr zehn, meint er, habe er 2018 und 2019 während der Galopptage, allerdings auf dem Platz vor den Rennbahn-Gebäuden, veranstaltet – alle mit großem Erfolg.