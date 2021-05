„Mietbar“ in Grevenbroich : Veranstalter wollen im Juli mit Konzerten im Biergarten starten

Grevenbroich Im Industriegebiet Ost stehen ab Juli zahlreiche Veranstaltungen auf dem Plan, darunter die Auftritte kölscher Musiker wie die der Band Brings. Was Besucher wissen müssen.

Nach knapp anderthalb Jahren mit Autokonzerten planen die Grevenbroicher Marc Pesch und Dustin Thissen neue Veranstaltungen in der „Mietbar“ im Industriegebiet Ost, mit denen sie schon ab Juli coronakonform an den Start gehen wollen. Dann soll es dort zehn Wochen lang ein Programm mit vielen Stars, Bands und Familienevents geben.

Eine Woche später, am Freitag, 9. Juli, gibt es „Cocktails, Beats & Barbecue“ mit Pesch als DJ und dem Team von Kluge Cocktails, einen Tag später soll der Sound Convoy für Schützenfest- und Kirmesstimmung im Biergarten sorgen. Das dritte Juli-Wochenende steht im Zeichen des Musicals. Freitags gibt es am 16. Juli die größten Hits Abbas aus „Mamma Mia“, samstags die bekanntesten Titel aus dem Queen-Musical „We will rock you“. Mit dabei sind die Musicalpeople und Original-Stars aus beiden Musicals.

Für den Verlauf des Sommers sind weitere Veranstaltungen geplant, wie Pesch berichtet. Die bekannte kölsche Band Brings spielt am 15. August im Sommerbiergarten, am 20. August kommt die Band Miljö, im September kommen außerdem noch Kasalla und die Rabaue. Sonntags soll es bei gutem Wetter regelmäßig „Beats, Bike & Streetfood“ geben. Bei freiem Eintritt können Familien und Besucher in den Sommerbiergarten kommen, das schöne Wetter und Musik in Liegestühlen oder an Bierzelttischen genießen und verschiedene Streetfood-Trucks testen. Start für diese Reihe ist am Sonntag, 4. Juli.