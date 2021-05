Bezirksregierung mahnt Stadt Neuss an : Hochwasser-Schutzmauer am Wendersplatz nicht sicher

Hochwasser-Schutzmauer am Wendersplatz nicht sicher

Bezirksregierung mahnt Stadt Neuss an

Das THW übt oft das Schließen der Tore in der Schutzmauer. Foto: Jan Sperling

Neuss Die gut 300 Meter lange Hochwasser-Schutzmauer zwischen Hammer Landstraße und Hessentordamm ist nach Einschätzung der Bezirksregierung ein Sicherheitsrisiko.

Hochwasser ist zunächst nicht zu erwarten, doch die Bezirksregierung macht Druck. Im Herbst, so berichtet Gerd Eckers vom Tiefbaumanagement, müsse der Mangel beseitigt werden. Eine kostengünstige und an die Umgebung möglichst angepasste Lösung ist in Arbeit, die auch noch den Baumbestand weitestgehend schont.