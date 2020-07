Kostenpflichtiger Inhalt: Mysteriöser Fall in Neuss : Opfer von Messerangriff war mit Schnittwunden übersät

Zu der Attacke kam es an der Görlitzer Straße. Foto: Janßen/Simon Janßen

Neuss Im Fall um den mysteriösen Messer-Angriff an der Görlitzer Straße in Neuss hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Montag auf Nachfrage neue Details bekannt gegeben.