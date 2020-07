Vorfälle in Neuss : Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Polizei fahndet nach verdächtigem Radfahrer

Vorfälle in Neuss

Neuss Vier Autos wurden im Neusser Norden zwischen Freitag und Samstag aufgebrochen: In diesem Zusammenhang fiel ein verdächtiger Radfahrer auf, der im Bereich der genannten Tatorte um die geparkten Autos schlich.

Das teilt die Polizei mit. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag und Samstag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 11.30 Uhr. Die Autos waren an der Daimler-, Mühlenbach- Bataver- und auf der Josef-Selders-Straße geparkt. Auf bislang unbekannte Weise gelangten die Unbekannten in den Innenraum und nahmen dort nach ersten Erkenntnissen Getränkeflaschen und Geldkarten mit.