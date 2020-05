Schützenfest in Neuss : NGZ sucht Geschichten aus dem Zugleben

Schützenfest in Neuss

Auf dieses prächtige Bild müssen die Neusser in diesem Jahr verzichten: Das Schützenfest fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Neuss Das Schützenfest 2020 Ende August findet nicht statt. Aber dass die Neusser Schützen sich deswegen nicht unterkriegen lassen wollen, ist auch bekannt. Mit Anekdoten aus den Schützenzügen soll der Festgedanke belebt werden.

Denn was kann man tun, um die Schützenzeit nicht einfach so dahin plätschern zu lassen? Zum Beispiel in den Erinnerungen kramen, Anekdoten aus dem Leben im Schützenzug hervor holen, sie erzählen – und die Allgemeinheit dabei nicht außen vor lassen.