34-Jähriger im Krankenhaus : DLRG Neuss rettet Mann aus Rhein bei Düsseldorf

DRK und DLRG verteilen „Rote Karten“ an unvorsichtige Schwimmer im Rhein. Foto: Stadt/Stadt Neuss

Neuss In Neuss hat die DLRG am vergangenen Wochenende zum ersten Mal ihre neuen Flyer verteilt, um vor dem Baden in unbewachten Gewässern zu warnen.

Die Aktion läuft unter dem Motto „Rote Karte“ und wurde in Zusammenarbeit mit der DRK-Wasserwacht, Stadtverwaltung und Feuerwehr ins Leben gerufen.

Wie nötig diese Initiative ist, wurde am vergangenen Wochenende erneut deutlich. Denn wie Lutz Seebert, Einsatzleiter der DLRG-Ortsgruppe Neuss, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, habe es wieder einmal „mehrere leichtsinnige Personen“ gegeben, die trotz aller Warnungen im Rhein geschwommen sind. Ein Schwimmer hatte sich sogar extra ein Schlauchboot von einem Discounter mitgebracht.

Am Samstag wurde zudem um 16.36 Uhr ein Mensch in Höhe Himmelgeist im Rhein gesichtet. Durch die Neusser Einsatzkräfte konnte der Mann (34) wenig später gerettet und auf Neusser Seite an Land gebracht werden.

„Er wurde in ein Krankenhaus gebracht“, sagt Seebert. Die „Rote Karte“-Aktion soll auch in den kommenden Tagen und Wochen fortgesetzt werden.

