Neusser Kinder erzählen : Darum freuen wir uns auf die Schule

Neuss Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen: Die Neusserinnen Pia, Jana, Lisanne und Sonja verraten, warum sie sich auf die Schule freuen und wie sie den Unterricht in Corona-Zeiten erlebt haben.

Lange überlegen muss Pia nicht: „Ich freue mich ganz doll, wenn die Schule wieder anfängt“, sagt die Elfjährige. „Es wird toll, wenn wir wieder mit allen in der Klasse sind und richtig Unterricht machen können.“ Denn als der Unterricht vor den Sommerferien mit Auflagen wieder startete, wurde Pias Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt. „Unsere Klassenlehrerin ist sehr nett und hat gefragt, in welche Gruppe man will. Jeder durfte eine Freundin nennen. Das hat auch super geklappt, aber es war trotzdem schade, dass man nicht jeden gesehen hat.“