Zeugen beobachten Verdächtige in Neuss : Maskiertes Duo in Sparkassen-Filiale

Die Polizei sucht ein verdächtiges Duo (Symbol-Bild). Foto: Michael Scholten

Grimlinghausen Zwei maskierte Männer haben sich am Samstagmorgen gegen 6.20 Uhr offenbar am Geldautomaten der Sparkassen-Filiale am Römerplatz zu schaffen gemacht.

Zeugen beobachteten, wie die Verdächtigen die Filiale nach kurzer Zeit in Richtung Parkplatz verließen. Das teilt die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Verdächtigen in einer dunklen Limousine mit auswärtigen Kennzeichen (Anfangsbuchstabe der Städtekennung „H“) davon. Die hinzugerufene Polizei stellte anschließend Spuren am Geldautomaten fest, die auf eine grobe Gewalteinwirkung hindeuteten. Beute machten die Täter augenscheinlich nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)