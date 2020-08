Zeugen in Neuss gesucht : Diebe öffnen Autos über Nacht

Zeugen in Neuss gesucht

Die Polizei in Neuss ermittelt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Gnadental Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Gnadental mehrere Autos geöffnet. Wie die Täter dabei vorgingen, wird noch ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, waren vier Fahrzeuge, die am Magnolienweg abgestellt waren, sowie jeweils ein Auto am Hagebuttenweg und an der Koenenstraße betroffen. Die Innenräume der Wagen wurden durchwühlt, zum Teil wurden Geld, Warnwesten und Unterlagen gestohlen.