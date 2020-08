Am Neusser Hauptbahnhof : Polizei erteilt Platzverweise gegen Basketballspieler

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. Foto: Andreas Alberts

Neuss In der Neusser Nordstadt, nahe des Hauptbahnhofs, hat es am Sonntagabend einen Polizei-Einsatz gegeben. Auf Fotos, die unserer Redaktion zugespielt wurden, sind mehrere Streifenwagen in der Nähe des überdachten Basketballplatzes an der Karl-Arnold-Straße zu sehen.

Wie Polizeisprecherin Daniela Dässel am Montag auf Nachfrage mitteilte, handelte es sich dabei um eine Ruhestörung. „Die Musik war zu laut“, sagt sie. Bei den betroffenen Jugendlichen habe es sich unter anderem um Basketballspieler gehandelt. Das Problem: Bereits am Sonntagnachmittag war die Polizei wegen einer Ruhestörung zur Karl-Arnold-Straße gerufen worden. „Danach wurde die Musik zunächst auch leiser gedreht“, sagt Daniela Dässel. Als die Beamten am Abend aber erneute Beschwerden erreichten, sei man mit mehreren Streifenwagen zu dem Outdoor-Spielplatz gefahren, um die Gruppe aufzulösen.

Über Verstöße, zum Beispiel gegen die Corona-Schutzverordnung, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

(jasi)