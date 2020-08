Coronavirus im Rhein-Kreis Neuss : 75 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Aktuell sind im Rhein-Kreis Neuss 75 Menschen an Covid 19 erkrankt. Unverändert 21 Menschen sind in Zusammenhang mit der Erkrankung verstorben.

Im Rhein-Kreis ist bei 75 aktuell erkrankten Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Kreisweit 893 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 25 in Neuss, 23 in Grevenbroich, zehn in Dormagen, sieben in Meerbusch, sechs in Korschenbroich sowie vier in Kaarst.