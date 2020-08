Bildung in Neuss : Stadt investiert in ihre Schulen

Bürgermeister Reiner Breuer (r.) und Baudezernent Christoph Hölters schauen sich die Baumaßnahmen in und an der Görresschule an. Foto: Stadt Neuss

Neuss Görresschule und Gesamtschule Nordstadt: In beiden Schulen wurde viel Wert auf den Ausbau der Barrierefreiheit gelegt. Mensen wurden vergrößert.

Unter anderem für 4373 i-Dötzchen im Rhein-Kreis startet am Donnerstag der Schulalltag. Das Gebäudemanagement der Stadt Neuss hat während der Ferien in vielen Schulen umfangreich renoviert, saniert und erweitert. Auch in der Görresschule. Bürgermeister Reiner Breuer und Baudezernent Christoph Hölters haben jetzt die Baustellen dort und an der Gesamtschule Nordstadt besucht. Die gute Nachricht: Beide Baumaßnahmen werden rechtzeitig zum neuen Schuljahr fertig.

An der Görresschule am Konrad-Adenauer-Ring steht der zweigeschossige Erweiterungsneubau kurz vor der Fertigstellung. Neben dem neuen Gebäude ist eine zentrale Eingangshalle mit Verbindung zum Altbau entstanden. Im Neubau konnte Breuer drei zusätzliche Klassenräume für den dritten Klassenzug, zwei Mehrzweckräume und eine Mensa mit 96 Sitzplätzen für die Mittagsverpflegung von rund 270 Schülern in Augenschein nehmen. Helle, mit Schallschutz versehene Wände und Decken, Belüftungsvorrichtungen für die Nacht, Barrierefreiheit durch einen Aufzug und in den Freianlagen bestimmen das Bild. Auch die WC-Anlagen wurden saniert. Alleine in diesen Sommerferien wurden rund 850.000 Euro verbaut, die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 6,15 Millionen Euro.

In der Nordstadt ist durch den Umbau und die Sanierung dreier sukzessive auslaufender Schulen mit der Gesamtschule Nordstadt in den vergangenen Jahren ein großer Schulcampus entstanden. Die Schule versteht sich als „Schule für Alle“ und unterrichtet nach einem integrativen Konzept. Ein Schwerpunkt der Baumaßnahme lag daher in der Schaffung eines Raumangebotes für den integrativen Unterricht sowie einem barrierefreien Ausbau aller Gebäudeteile. Als Herz der Schule wurde die Mensa mit einer angrenzenden Frischeküche ausgebaut. In zwei Schichten können bis zu 800 Schüler dort täglich mit einem Mittagessen versorgt werden, zusätzlich kann der Raum auch als Aula genutzt werde.

Weitere Maßnahmen sind die Schaffung eines zentralen Verwaltungsbereiches, einer Bibliothek und Mediothek sowie der Ausbau weiterer Fachräume. Das Projekt wird vom Bund im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogrammes mit einer Summe von ungefähr drei Million Euro im Förderzeitraum 2016 bis 2020 unterstützt. Die Gesamtkosten für die Gesamtschule Nordstadt belaufen sich auf über 16 Millionen Euro, davon wurden drei Millionen im Sommer 2020 verbaut.

(NGZ)