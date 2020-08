Kabarett in Neuss : Satire zu Corona unterm Zeltdach am Theater am Schlachthof

Satire zu Corona unterm Zeltdach am Theater am Schlachthof

Neuss Die Kabarettisten Martin Maier-Bode und Daniel Graf zeigen die Premiere ihres für die Pandemie entwickelten Programms „Lockerungsübungen“.

Da war zum Beispiel das Home-Schooling mit „pickeligen Hausbewohnern“, wo Mathe-Kenntnisse erforderlich wurden, die man vor langer, langer Zeit bewusst aus dem Gedächtnis verbannt hatte. Das Duo sollte aber nicht allzu lange verharren in Schilderungen über die Lockdown-Zeiten, wo Martin Maier-Bode angeblich ganze Weinberge leergetrunken haben will – und wo die Anglizismen wie Pilze aus dem Boden schossen: „Homeoffice hieß früher „Lass“ Papa mal in Ruhe“, ein „Call“ war ein Anruf“, erinnerte sich Maier-Bode. Aber wie hört es sich an, statt im Internet zu surfen, seine Freizeit mit „Brettsegeln im Zwischennetz“ zu verbringen.