Taschendiebe in Neuss : Diebe erleichtern Frau um die Brieftasche

Neuss Eine 61-Jährige ist in einem Neusser Geschäft Opfer von Taschendieben geworden. An der Kasse musste sie feststellen, dass ihr jemand die Brieftasche geklaut hatte.

Am Donnerstag, 23. Juni, zwischen 11:15 Uhr und 11:50 Uhr, hielt sich die 61-Jährige aus Dormagen in einem Bekleidungsgeschäft an der Oberstraße in der Neusser Innenstadt auf. Sie sah sich die Waren im Laden an und trug dabei ihren Rucksack samt Geldbörse auf dem Rücken. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass jemand ihren Rucksack geöffnet und das Portemonnaie daraus entwendet hatte, ohne dass sie etwas bemerkt hatte.