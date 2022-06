Region erkunden, stempeln und gewinnen : Radwandertag mit Routen in Neuss

Auch vor drei Jahren fiel der Startschuss zum Radwandertag am Kinderbauernhof. Auch Bürgermeister Reiner Breuer (2.v.l.) trat in die Pedale. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der Kinderbauernhof in Selikum wird am Samstag, 3. Juli, zum Neusser Startpunkt beim Niederrheinischen Radwandertag. Ein Blick auf die verschiedenen Rundstrecken und was der Aktionstag bietet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach zweijähriger Pandemiepause können sich Radfahrfreunde wieder auf ihr Zweirad schwingen, die Region erkunden, Stempel sammeln und mit etwas Glück sogar ein Fahrrad gewinnen: Zum 29. Niederrheinischen Radwandertag am Sonntag, 3. Juli, werden in diesem Jahr rund 30.000 Teilnehmer erwartet. In Neuss ist der Startpunkt wieder am Kinderbauernhof, Nixhütter Weg 141.

Von dort aus können Radfahrer zu einer 38 Kilometer lange Runde aufbrechen: Von der Quirinusstadt geht es dann nach Grevenbroich-Langwaden, durch Dormagen und zurück zum Kinderbauernhof. Ansonsten führen drei weitere Rundstrecken durch Neuss: 35 Kilometer lang ist etwa die Strecke, die in Kaarst beginnt, durch Neuss führt und wieder in Kaarst endet. Wer gerne ausgedehnte Touren macht, könnte sich aber auch für eine 54 Kilometer lange Runde (Jüchen, Neuss, Jüchen) oder gar für 57 Kilometer durch Kaarst, Meerbusch, Neuss und wieder zurück nach Kaarst entscheiden.

Dabei geht es über Wege wie den Erftradweg, den Norfbach und den Neusser Stadtgarten. Insgesamt sind es 63 Städte und Gemeinden, die sich an dem Radwandertag beteiligen, rund 80 Fahrradouten stehen zur Wahl: Die können kostenfrei heruntergeladen werden. Außerdem sind auf dem Tourenportal Niederrhein bei „Outdooractive“ alle Routen unter maps.niederrhein-tourismus.de verzeichnet. Sie zeigen den genauen Streckenverlauf. Dazu einfach den GPX-Track aufs Smartphone herunterladen.

Gestartet wird zwischen 10 und 17 Uhr, wobei jeder Teilnehmer seine Startzeit selbst bestimmt, ebenso die Route. Gastronomiebetriebe, Bauernhöfe oder Hofläden entlang der Strecke laden zu einem Besuch ein. Auch auf dem Kinderbauernhof wird einiges geboten: Es gibt eine Rallye, eine Fahrradcodierung, einen Infostand des ADFC, eine Fahrradwerkstatt und das „Durstlöschermobil“ der Stadtwerke. Wer an zwei Orten war und sich dort einen Stempel abgeholt hat, kann an einer Tombola teilnehmen.

(ubg)